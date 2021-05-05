الصحة: 74.7% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع معدلات التعافى بكورونا إلى 74.4% فى مقابل ارتفاع الإصابات اليومية التى سجلتها الوزارة أمس وبلغت 1090 حالة مشيرة إلى ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 173341 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 231803 من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و 13591 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.