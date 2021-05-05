"الصحة": زيادة عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزًا بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.



وقال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى لـ"اليوم السابع"، تم زيادة نشر فرق التواصل المجتمعى من جانب الوزارة لرفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين حول خطورة فيروس كورونا.



وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن مركز تطعيم أرض المعارض لديه قدرة على تطعيم 10 آلاف شخص فى يوم واحد.



وأوضح أن فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة تتواجد فى كل مكان بكافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات التي يتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا، ويذهبون إلى أماكن التجمعات والمقاهى والأسواق، ويبحثون عن أسباب تزايد الإصابات بكورونا في هذه الأماكن كما يوجهون النصائح للمواطنين.



وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن فرق التواصل المجتمعى مدربة على أعلى مستوى ولديها أدوات تساعدها على تأدية وظيفتها، ونوفر لهم الكحول وكمامات لتوزيعها على الناس.