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الصحة الفلسطينية: شهيد وجريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:51 م
الصحة الفلسطينية: شهيد وجريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلى الحي في أدولا جنوب نابلس.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الفتى (سعيد يوسف محمد عودة 16 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في بلدة أودلا بنابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة "معا" أن جنود الاحتلال الاسرائيلى أطلقوا النار علية بصورة مباشرة على مفرق أودلا وأصابوه في منطقة الصدر وقد أعلن رسميا عن استشهاده بعد وقت قصير من وصولة إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وكان شابين فلسطينيين آخرين أصيبا بجروح أحدها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على مفرق أودلا.


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