الشعور أشهر وأغلى أسماك السويس.. خمس طرق لطهيها و"هانم" لقبها الأشهر.. لايف

قال على فرج أحد البائعين، إن الشعور هي عروس البحر الأحمر والتي يحبها الشعب السويسي ولما عرفت في القاهرة حبوها ويعمل منا المقلي والشوربة ولها طعم في الأكل وتصطاد من مطامر أو أبو الدرج ورأس محمد.

وأوضح البائع، أنه تقطع سمكة الشعور وتتبل بالفلل الأحمر والتوم والكمون وتوضع هذه التوابل في الخلاط وتقلي بها السمكة الشعور، أما عن الأسعار فتتراوح ما بين 100 و170 جنيهًا.

وأكد البائع على فرج، أن لحوم الشعور من اللحوم الجيدة التي يحبها المواطنين ويقبلون علي شرائها وتقدم بطرق متعددة في الطهي منها المقلي والشورب، وتباع في ذلك التوقيت بسعر 120 جنيهًا وذلك لتوافرها في الموسم الخاص بها.