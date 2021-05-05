السيطرة على حريق بجوار موقف بنها بشبين القناطر دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بجوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بها مخلفات بحوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر، واشتعال نخلة بالمنطقة.

على الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، وتمت أيضا أعمال التبريد مكان الحريق دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.



الحريق بجوار موقف بنها بشبين القناطر