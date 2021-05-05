"الرى": تبطين 1659 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1659 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

وأوضح المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.



وأضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.



وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.



الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.