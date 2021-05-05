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الرئيس الفلسطينى يوعز بإحالة ملف "بيوت الشيخ جراح" إلى محكمة الجنايات الدولية

الأربعاء، 05 مايو 2021 05:00 ص
الرئيس الفلسطينى يوعز بإحالة ملف "بيوت الشيخ جراح" إلى محكمة الجنايات الدولية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حى الشيخ جراح بالقدس إلى محكمة الجنايات الدولية، بحسب " روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها فى الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى".

ورفض أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس عرضا تقدمت به جمعيات استيطانية بالبقاء فى منازلهم مؤقتا مقابل الاعتراف بملكية الأرض للجمعيات الاستيطانية.

وأمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية حتى الخميس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين.


فلسطين

محمود عباس

حى الشيخ جراح

القدس

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