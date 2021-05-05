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الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية جمهورية مالي

الأربعاء، 05 مايو 2021 02:18 م
الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية جمهورية مالي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "زيني مولاي" وزير خارجية جمهورية مالي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. 
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "باه نداو"، مؤكداً خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها مالي، لا سيما في ظل موقعها في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاهمية البالغة للأمن الاقليمي بأسره وحرص مصر على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والصناعات الدوائية، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر المالية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.

السيسي

الخارجية

مالي

افريقيا

وزير خارجية مالي

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