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الرئيس السيسى للمبعوث الأمريكى: لن نقبل بالإضرار بمصالحنا المائية أو بمقدرات شعبنا

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:55 م
الرئيس السيسى للمبعوث الأمريكى: لن نقبل بالإضرار بمصالحنا المائية أو بمقدرات شعبنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التى لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الامريكي بالقاهرة جوناثان كوهين". 
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة، بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصةً في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات.
 

السيسى

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