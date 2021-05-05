الرئيس البلغارى: من المتوقع تشكيل لجنة انتخابية جديدة بحلول 11 مايو المقبل

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قال الرئيس البلغاري، رومين راديف، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تشكيل لجنة انتخابية جديدة بحلول يوم 11 مايو الجاري، وذلك بعدما يقوم بحل البرلمان وتعيين حكومة انتقالية ويدعو إلى انتخابات جديدة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن بلغاريا من المرجح أن تُجري طبقاً لهذا انتخابات أخرى في 11 يوليو المقبل بعد تخلي أكبر 3 أحزاب في البرلمان عن محاولات تشكيل حكومة ائتلافية.

وكانت الانتخابات العامة البلغارية في أبريل الماضي قد تمخض عنها برلمان مجزّأً بعد أشهر من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وحزبه من يمين الوسط، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات يوليو المقبلة قد تسفر عن نتيجة مماثلة ما سيزيد من مشكلات بلغاريا.