الداخلية تحرر محاضر لـ 15 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ (15943) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15883) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (60) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1201) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (569) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (8082) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.