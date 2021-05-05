الحكومة تتابع توجيهات الرئيس برفع جاهزية شرم الشيخ استعدادا لعودة السائحين

أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين، استعرض مجلس الوزراء عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، علي آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي تم طرحها.
الحكومة تتابع توجيهات الرئيس برفع جاهزية شرم الشيخ استعدادا لعودة السائحينالأربعاء، 05 مايو 2021 01:02 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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