الجيش الجزائرى يعلن ضبط 3 عناصر لدعم الإرهابيين وتدمير 6 مخابئ

الجزائر أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، ضبط 3 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين خلال الفترة من 28 أبريل الماضي، إلى 4 مايو الجاري.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية تضمن حصيلة عملياتها خلال أسبوع أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات الجيش 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق)، فى حين تم كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين بولايتى المدية وبومرداس (شمال).

وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب بولاية عنابة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 125 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وورقلة (شرق) وجانت وإن أمناس (جنوب).