التحفظ على 2030 قطعة من الألعاب النارية قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 2030 قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع لتجارة الخرداوت، لحيازته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام محظور تداولها بالبلاد قبل ترويجها.

تم عمل كمين ومداهمة المحال والقي القبض المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله علي 2030 قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها بالأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.