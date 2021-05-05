التأمينات تؤكد صرف معاشات مايو من المنافذ بالإجراءات الاحترازية

كتب مدحت وهبة

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في صرف معاشات الجارىً، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎



‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

على جانب أخر تواصل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء، صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات الريفيات بقيمة 1800 جنيه مصرى دفعة واحدة، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى التوعية بكافة القضايا المجتمعية التى تساهم فى إعلاء قيمة الأسرة المصرية.

ويتم الصرف من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومى، بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.





وكانت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى قد توجهت بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعى الصحى والتعليمى والبيئى والاستقرار الأسرى وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة فى تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التى تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.