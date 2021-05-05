الانتهاء من 70 مشروعا فى قطاع الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان

كتبت أسماء أمين

تبذل الدولة جهودا فى محافظات الصعيد بحيث شهد تطورات كبيرة فى جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.

فقد تم الانتهاء من تنفيذ 70 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 955 مليون جنيه، فى محافظة اسوان خلال عامي (18/2019- 19/2020)،

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها أنه تم إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحواجز ترابية بمنطقة وادي عبادي، وإنشاء أعمال صناعية "قناطر" على القناة الرئيسية والدليلين، ضمن مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى – توشكى، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة إدفو الجديدة (أ)، وإنشاء 50 بئر لتغذية نهايات الترع، علاوةً على إنشاء قناة تحويل بالبر الأيمن للسد الترابي بمدخل مفيض توشكى، ضمن مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان.

وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 7.2 مليار جنيه، فى 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الرى، الإسكان، الكهرباء، النقل، التنمية المحلية). فى محافظة أسوان، خلال عامى (18/2019- 19/2020).