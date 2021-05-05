اليوم السابع
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الاستخبارات العراقية: ضبط حزام ناسف وعبوتين واعتقال داعشى فى نينوى

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 م
الاستخبارات العراقية: ضبط حزام ناسف وعبوتين واعتقال داعشى فى نينوى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الأربعاء، ضبط حزام ناسف وعبوتين فى ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16 وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 75 من ضبط حزام ناسف، وعبوتين ناسفتين فى منطقة مقالع العريج التابعة إلى حمام العليل فى نينوى"، وقامت قوات هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيًا دون حادث يذكر.

فيما تمكنت قيادة شرطة محافظة نينوى من القبض على أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية فى المحافظة ، حيث قامت قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، بالقبض على الإرهابى ( ع ا ا ص ) فى منطقة ( حى الانتصار) فى الجانب الايسر لمدينة الموصل والذى كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

 


الاستخبارات العراقية

العراق

أخبار العراق

ضبط حزام ناسف

اعتقال داعشى

نينوى

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