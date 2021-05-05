"الإسكندرية الأزهرية" تعقد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهرى الصغير للعام الحالى

نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، علاء العريان الوكيل الثقافي اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير للعام الدراسى لأطفال روضات المعاهد وتتم المسابقة في حفظ جزئي تبارك وعم مع إتقان التلاوة، وحفظ عشرة أحاديث نبوية، تحت إشراف إدارة رياض الأطفال برئاسة الأستاذة آمال الدهراوي مدير إدارة رياض الأطفال، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، وإدارة شئون القرآن الكريم برئاسة الدكتور سامي حامد مدير إدارة شئون القرآن الكريم، والشيخ محمد عبدالنبي موجه عام شئون القرآن الكريم.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، إنه وشارك في التصفيات النهائية للمسابقة 250 طفلًا من روضات معاهد الإسكندرية، ويتم اختيار 3 أطفال للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.
وحضر المسابقة مجدي محمد علي مدير التعليم الإعدادي، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن، و سارة محمد عضو إدارة رياض الأطفال، ويشارك في اختبار الأطفال إشراق سيد أحمد، ونعيمة محمد السيد موجها شئون القرآن الكريم.
التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير
التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير
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