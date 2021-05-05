"الإسكندرية الأزهرية" تعقد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهرى الصغير للعام الحالى

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، إنه وشارك في التصفيات النهائية للمسابقة 250 طفلًا من روضات معاهد الإسكندرية، ويتم اختيار 3 أطفال للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.

وحضر المسابقة مجدي محمد علي مدير التعليم الإعدادي، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن، و سارة محمد عضو إدارة رياض الأطفال، ويشارك في اختبار الأطفال إشراق سيد أحمد، ونعيمة محمد السيد موجها شئون القرآن الكريم.