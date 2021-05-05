الأمم المتحدة: استمرار أعمال الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين غير قانونى

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أكد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن استمرار أعمال الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين غير قانونية.

وقال ستيفان، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، اليوم الأربعاء، "موقفنا لا يتغيّر جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وذلك تعقيبا على ما يدور من أحداث في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وتعرض أسر فلسطينية لخطر الطرد.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 "الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وقال إن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا عن أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.

وردّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو الجاري، قال ستيفان إن "ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق الاقتراع، نأمل- سواء كانت المشكلة فلسطينية داخلية أو مشاكل لها علاقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض المحتلة وخاصة في القدس الشرقية بشأن قدرتهم على التصويت، في أن يتم حل هذه القضايا حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع".

وفيما يتعلق بعدم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات، قال "إننا نأمل في أن يتم تحديد موعد، والأمر لا يعود لنا لتحديد الموعد ولكن هذا أحد الأمور التي يتم مناقشتها مع مختلف المحاورين، أقل ما يمكن قوله هو أنها بيئة سياسية معقدة موقفنا الذي نعرب عنه سرا وعلانية هو أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات".