اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 12:25 م
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اشتعال النيران فى سيارة تستخدم مقهى متنقل بالجيزة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:05 م
اشتعال النيران فى سيارة تستخدم مقهى متنقل بالجيزة حريق سيارة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات اشتعال سيارة فان بالجيزة تستخدم كمقهى متنقل وضبط القائم على إدارتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله اشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

بالانتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائى بالسيارة المشار إليها، وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجر السيارة بغرض استخدامها كمقهى متنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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