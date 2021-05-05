استيلاء تاجر تموينى على سلع قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين فى كفر الشيخ، من ضبط تاجر مواد تموينية بإحدى قرى مركز كفر الشيخ ،لاتهامه بالاستيلاء على سلع تموينية قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه.

وردت معلومات إلى العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين فى كفر الشيخ، باستيلاء ، تاجر، على كمية من السلع التموينية وبيعها لحسابه الشخصى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تشكيل حملة من مباحث التموين ، لفحص سجلات التاجر، وتبين أنه صرف المقررات التموينية، متلاعباً فى التسويات الورقية، والمحاسبات الشهرية خلال الفترة من شهر يناير 2020، وحتى شهر مارس 2021.

وكشفت عملية فحص سجلات صرف المقررات التموينية من قبل رجال مباحث التموين، استيلاء التاجر على مقررات تموينية تقدر قيمتها بمبلغ 581 ألف و187 جنيهًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1357 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.