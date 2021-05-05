اليوم السابع
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استوقفته للشكوى.. محافظ قنا يصطحب مواطنة فى سيارته لبحث شكواها

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:28 م
استوقفته للشكوى.. محافظ قنا يصطحب مواطنة فى سيارته لبحث شكواها
قنا صابر سعيد

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استجاب اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا،  لسيدة استوقفته أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تشتكي إساءة أحد أطباء عيادة سيدى عبدالرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد لها ولعدد من المرضي.

واصطحب المحافظ السيدة في سيارته الخاصة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، واستمع لشهادة وشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحى، الذين أقروا بتعنت وإساءة بعض الأطباء" مع المواطنين بشكل متكرر.

 

وقرر المحافظ، إحالة الأطباء المشكوي في حقهم  للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين المنتفعين من هيئة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم في أهم أولوياتها.

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محافظ قنا بصحبة السيدة
محافظ قنا بصحبة السيدة

 

محافظ قنا في العيادة
محافظ قنا في العيادة

 


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