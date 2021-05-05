استوقفته للشكوى.. محافظ قنا يصطحب مواطنة فى سيارته لبحث شكواها

واصطحب المحافظ السيدة في سيارته الخاصة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، واستمع لشهادة وشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحى، الذين أقروا بتعنت وإساءة بعض الأطباء" مع المواطنين بشكل متكرر.

وقرر المحافظ، إحالة الأطباء المشكوي في حقهم للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين المنتفعين من هيئة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم في أهم أولوياتها.