ارتفاع عدد شركات الطيران الروسية المنظمة رحلاتها إلى مطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه منذ مطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الروسية التي تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظمة حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالي الشركات التي تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة في عام 2018.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن خطوط يامال الروسية Yamal airlines، هي أول الناقلات الجوية الروسية التي وضعت جداول رحلاتها للتشغيل إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل وحتى أكتوبر المقبل، بمعدل رحلتين يومياً إلى كلا من المطارين بخط تشغيل “ موسكو - الغردقة - موسكو ” و “موسكو - شرم الشيخ - موسكو”.

وحددت الناقل الجوي الروسي، أنه سيتم تشغيل رحلاتها السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين على متن طرازات ايرباص “ A 320 / A 321” ، على أن تصل الرحلات القادمة من العاصمة الروسية موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المسائية وتعود أيضا مساءًا.