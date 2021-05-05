إيقاف موظف عن العمل ومراجعة قرارات الإزالة الممنوحة للعقارات السكنية بالزقازيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً 2663 لسنة 2021 بوقف س. ف. ح. ب. ا من العاملين بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لرئاسة مركزومدينة منيا القمح عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الإنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة لمتابعة أعمال انشاء المنطقة الترفيهية الخدمية المقامة بأرض الصناعات النمطية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
توجه محافظ الشرقية لتفقد الشوارع الجانبية بمنطقة أبو عامر وتلاحظ له وجود موقف عشوائي يضم عدد من سيارات الأجرة يقوم سائقوها بتحميل الركاب للقرى المجاورة، ليوجه المحافظ رجال المرورو بسحب رخص السيارات المخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات و الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم و عدم التعدي على الشارع
انتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالبدء فورا في اعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.
وجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بإزالة البلدورات و الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة امام العقارات و المحال التجارية بالمنطقة لفتح الطريق امام حركة السيارات و توفير عبور آمن للماره و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
كما حرص محافظ الشرقية علي الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف علي إحتياجاتهم، موجها رئيس حي ثان بفحصها وتلبيتها فورا.
كان محافظ الشرقية ، قد تفقد أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ
أشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال الجارية بالمنطقة والتي شملت الإنتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد و البوابات و رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك و تحديد الاماكن المخصصة للمقاعد فضلا عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسلى، مشددا على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ
كما وجه المحافظ بعمل مطالع صناعية مع مراعاة الإنحدارات والميول للتناسب مع ذوي الهمم لتساعدهم في التحرك و التنقل داخل المنطقة الترفيهية بإعتبارهم شركاء أساسين في المجتمع .
يذكر أن المشروع والمقام علي مساحة 5400 متر سيضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي علي مساحة 1200 متر ومكان مخصص لإنتظار السيارات ومزود بمنطقه ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين ، ليكون المشروع متنفساً ومتنزهاً آمنا للمواطنين من المدينة والقري المجاورة لها.
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