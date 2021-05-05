إيقاف موظف عن العمل ومراجعة قرارات الإزالة الممنوحة للعقارات السكنية بالزقازيق

جاء ذلك بعد إستقبال واتس آب محافظ الشرقية لعدد من الشكاوى من المواطنين يتضررون فيها من سوء معاملة الموظف المذكور لهم وتعطيله قضاء مصالحهم.

وعلى الفور كلف محافظ الشرقية الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية تشكيل لجان متابعة فورية للوقوف على حقيقة الشكوى وتبين من خلال تقرير لجان المتابعة صحة ما ورد بالشكوى

وبناءا عليه وعلى مأمورية التحقيق رقم 2021 /145تحقيقات المحافظة يصدر المحافظ قراره بوقف الموظف المذكور سالفا عن العمل و ذلك بسبب إهماله وتقصيره في اداء مهام عمله مما عاد بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح ولن يقبل بأي تقصير لموظف في أداء عمله مما يترتب عليه تأخير قضاء مصالح المواطنين و المساس بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

في سياق متصل، كلف محمد الأباصيري رئيس حي ثان بمراجعة قرارات قرارات الإزالة والترميم الممنوحة للعقارات السكنية الكائنة خلف منطقة الصناعات النمطية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق و إعداد تقرير للعرض عليه لإتخاذ مايلزم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة لمتابعة أعمال انشاء المنطقة الترفيهية الخدمية المقامة بأرض الصناعات النمطية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

توجه محافظ الشرقية لتفقد الشوارع الجانبية بمنطقة أبو عامر وتلاحظ له وجود موقف عشوائي يضم عدد من سيارات الأجرة يقوم سائقوها بتحميل الركاب للقرى المجاورة، ليوجه المحافظ رجال المرورو بسحب رخص السيارات المخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات و الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم و عدم التعدي على الشارع

انتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالبدء فورا في اعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

وجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بإزالة البلدورات و الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة امام العقارات و المحال التجارية بالمنطقة لفتح الطريق امام حركة السيارات و توفير عبور آمن للماره و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما حرص محافظ الشرقية علي الإستماع لشكاوى المواطنين والتعرف علي إحتياجاتهم، موجها رئيس حي ثان بفحصها وتلبيتها فورا.

كان محافظ الشرقية ، قد تفقد أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ

أشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال الجارية بالمنطقة والتي شملت الإنتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد و البوابات و رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك و تحديد الاماكن المخصصة للمقاعد فضلا عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسلى، مشددا على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ

كما وجه المحافظ بعمل مطالع صناعية مع مراعاة الإنحدارات والميول للتناسب مع ذوي الهمم لتساعدهم في التحرك و التنقل داخل المنطقة الترفيهية بإعتبارهم شركاء أساسين في المجتمع .

يذكر أن المشروع والمقام علي مساحة 5400 متر سيضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي علي مساحة 1200 متر ومكان مخصص لإنتظار السيارات ومزود بمنطقه ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين ، ليكون المشروع متنفساً ومتنزهاً آمنا للمواطنين من المدينة والقري المجاورة لها.