اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 12:10 ص
خالد صلاح
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إيران تتسلم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:00 ص
إيران تتسلم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا كورونا فى إيران - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية كيانوش جهانبور، أن أكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت البلاد حتى الآن.
وقال جهانبور بحسب وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية، "حتى الآن تم استيراد أكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حيث تم حقن مليون و250 ألف جرعة منها في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن نصف عدد الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 80 عاما تم تطعيمهم ضد كورونا حتى الآن، موضحا أنه يوجد في البلاد 4 شركات مرشحة لإنتاج لقاح سبوتنيك الروسي.


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