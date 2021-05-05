إطلاق اسم شهيدين على مدرستين فنيتين فى أبو صوبر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

وافق اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على إطلاق اسم شهيدين من على مدرستى أبوصوير الثانوية الصناعية وأبوصوير الثانوية التجارية.

وقال مجدى شاهين، نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، إنه سيتم إطلاق اسم الشهيد مجند صلاح إبراهيم النجار، على مدرسة أبوصوير الثانوية التجارية وإطلاق اسم الشهيد محمد على إبراهيم عسكرية، على المدرسة الثانوية الصناعية.

وكان قد تقدم مجلس أمناء كل مدرسة بطلب رسمى لمحافظ الإسماعيلية بتغيير اسم المدارس ليحملا اسماء شهداء مركز أبوصوير تخليداً لذكراهم.

وكانت قد أطلقت محافظة الإسماعيلية مبادرة "هنا عاش الشهيد" بإشراف النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب.

وقالت النائبة رضوى جعفر زوجة الشهيد مصطفى الخياط، أحد شهداء الصاعقة فى شمال سيناء، إنه تم إعداد حصر بكافة الشهداء على نطاق المحافظة بالكامل وجارى التنسيق معهم، وبنختار الشهداء بأقدمية الاستشهاد ونكرم كافة الأسر سواء كانت ريفية أو تعيش فى الحضر لمحاولة تخليد ذكراهم ووجود مصالح ومؤسسات حكومية تحمل اسمائهم.

وقالت "جعفر"، إن المبادرة تهدف إلى تخليد ذكرى الشهيد فى مكان إقامته الذى وعمل جدارية رمزية بها شعار المبادرة واسم الشهيد وسنة تخرجه والمدرسة الثانوية التى درس بها وتاريخ استشهاده، مشيرًا إلى أنه يتم وضع نبذة محتصرة عن حياة الشهيد وما قدمه من بطولات عن حياته وذلك يعرفها الكبار والصغار.

وأقامت المبادرة العديد من اللافتات تم تشييدها على منازل الشهداء لإبراز دورهم وتضخيتهم بحياتهم من أجل المواطنين.