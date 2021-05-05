اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:11 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا_ صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل مع موتوسيكل على مدخل كوبري الشيخ عيسى فى قنا. تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل مع موتوسيكل على مدخل قرية الشيخ عيسى، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة أبو الحمد محمد أحمد، 51 عامًا، ونجله أبو اليزيد أبو الحمد محمد، وأحمد حسن أحمد، 35 عامًا، ونجله حسن أحمد حسن، 4 أعوام، وحسن بدر حسن، 26 عامًا، تم نقلهم لمستشفى الجامعة لتلقي العلاج.
 
تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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