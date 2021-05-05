إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة أبو الحمد محمد أحمد، 51 عامًا، ونجله أبو اليزيد أبو الحمد محمد، وأحمد حسن أحمد، 35 عامًا، ونجله حسن أحمد حسن، 4 أعوام، وحسن بدر حسن، 26 عامًا، تم نقلهم لمستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.