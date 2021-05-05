إخماد حريق فى سيارة محملة بأدوية مخصصة لمستشفى نجع حمادى بقنا دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، من السيطرة علي حريق نشب في أدوية محملة على سيارة مخصصة لمستشفى حميات نجع حمادى.
تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في أدوية محملة علي سيارة نقل ومخصصة لمستشفي نجع حمادي بقنا والسيطرة عليه دون إصابات بشرية.
وتبين من الفحص أن الحريق نشب أدوية محملة علي السيارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة عليه قبل نشوبه في السيارة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
إخماد حريق فى سيارة محملة بأدوية مخصصة لمستشفى نجع حمادى بقنا دون إصاباتالأربعاء، 05 مايو 2021 04:02 م
حريق فى سيارة محملة بأدوية مخصصة لمستشفى نجع حمادى
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تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، من السيطرة علي حريق نشب في أدوية محملة على سيارة مخصصة لمستشفى حميات نجع حمادى.
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