أهالى بورسعيد يشيدون بمراكز تلقى لقاح كورونا.. والمحافظ للمواطنين: أنتو فوق دماغنا

بورسعيد - محمد عزام

أشاد أهالى بورسعيد، خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بالمراكز المختلفة على مستوى المحافظة ، بإنضباط الخدمة وتقديمها بالشكل الأمثل وبشكل سريع، جاء ذلك بالتزامن مع زيارة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، الأربعاء، لمراكز تلقى لقاح "كورونا "، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للأطقم الطبية التى تعمل داخل مراكز اللقاح بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، بنك الدم الإقليمي، ووحدة المسنين فى نطاق حى المناخ ، على سرعة تعاملهم مع المواطنين، ومنح اللقاح بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده مركز لقاح كورونا الجديد ببنك الدم ، أن مراكز اللقاح الجديدة تأتى لتخفيف العبء على مستشفى النصر التخصصى للأطفال ومركز المسنين بنطاق حى المناخ، مشددًا على أن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنه وجه بتسهيل الإجراءات وتقليل وقت الانتظار.

واستطلع اللواء عادل الغضبان ، آراء المواطنين من داخل المراكز المختلفة خلال جولته التفقدية، حيث أشادوا بالخدمة المقدمة لتلقى لقاح كورونا، ووجه عدد من الرسائل لهم قائلا: "أنتو فوق دماغنا، احنا فى خدمتكم، وغيرها .

وكان مواطنون من كبار السن تقدموا بشكاوى إلى محافظ بورسعيد، بالأمس، خلال تفقده مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ، وذلك بشأن عدم رضاهم عن العمل الإدارى فى مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم ، مما دفعه لتعنيف مسئولى مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، بسبب تكدس المواطنين داخل مركز اللقاح ، موجهًا بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقى اللقاح.



المحافظ-خلال-حوار-مع-مواطنه



المحافظ-خلال-حواره-مع-عدد-من-المواطنين



المحافظ-في-مركز-المناخ