اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 18 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:57 ص
أمن المنافذ يضبط 18 قضية متنوعة خلال 24 ساعة شعار الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (6) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

 

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1111) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (153) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.


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