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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحصل على شهادات دولية جديدة.. تفاصيل

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:07 ص
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحصل على شهادات دولية جديدة.. تفاصيل مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بإتباع المعايير الدولية في مجالات النقل الجوي المختلفة، نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA) لكل من جهازي الطيران التمثيلي من طرازات A320 /A330.ونظام الجودة Compliance monitoring system.
 
هذا وقد نجحت الأكاديمية في الحصول على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA) للبرنامج التدريبي لمهندسي صيانة الطائرات تخصص الهيكل/ المحرك و الكهرباء / الاڤيونكس و ذلك لطراز A220 و يعد هذا الاعتماد إضافة إلى قدرات الأكاديمية في تدريب الكوادر الهندسية بالشركة القابضة لمصر للطيران.
 
الجدير بالذكر أن الأكاديمية في المراحل الأخيرة لإعتماد الوكالة الأوروبية لأحدث أجهزتها للطيران التمثيلي من طراز A220-300.
 
وتعد هذه الإعتمادات إضافة قوية لقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب مما يمكنها من القيام بدورها في تدريب مهندسي وطياري الشركة القابضة لمصر للطيران علي أحدث طائرتها المنضمة حديثا إلى أسطولها وشركات الطيران الأخري التي لديها نفس الطرازات.

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