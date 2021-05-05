أشهر عازف "كولة" بقنا.. 30 عاما فى حب العزف.. وسهرة رمضانية بمديح نبوى "فيديو"

وأوضح صفوت حمدى، أنه يعمل مع فرق الإنشاد في العزف على الكولة وكذلك يقوم بتدريب الصغار والمحبين للعزف علي آلة الكولة ويقدم نصائح لهم، وهي التحكم في الهواء الصادر من الفم وطريقة وضع الكولة علي الفم، لافتًا إلى أنها أجاد المقامات عن طريق الهواية والممارسة وليس الدراسة.



وأشار صفوت حمدي، إلى أنه لا يجد صعوبة في عزف مقطوعات علي الكولة لكبار المنشدين ومنهم آمين الدشناوي وكذلك يقوم بتأليف مقطوعات من تلقاء نفسه ويعزفها، مضيفًا أن الكولة تختلف عن الناي، فالناي يميل إلى الحزن والصوت الحزين ولكن الكولة تقدم أنواع مختلفة من الأصوات.



صفوت حمدي أشهر عازف كولة بقنا



صفوت حمدي عازف الكولة



صفوت حمدي