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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. كيلو البسلة بين 3-5 جنيهات

الأربعاء، 05 مايو 2021 11:37 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. كيلو البسلة بين 3-5 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 5-5-2021 استقرارا بسوق العبور للجملة. 
 
وتراوحت أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيهات، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات.
 
بينما أسعار الباذنجان فتتراوح بين  3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

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