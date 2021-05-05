أخبار مصر.. الحكومة تعلن غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها الحكومة تعلن غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء اعتبارا من الغد، إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..



الرئيس السيسى للمبعوث الأمريكى: لن نقبل بالإضرار بمصالحنا المائية أو بمقدرات شعبنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التى لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.



رئيس الوزراء: إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قرررت حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل ، بجانب أن يكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو الحكومة تعلن غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء اعتبارا من الغد

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد قررت لجنة أدارة أزمة كورونا ما يلى وسيتم تطبيقها اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، ومنها سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء. المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى: قضية سد النهضة تتطلب التوصل لتسوية عادلة وشاملة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين". رئيس الوزراء: إقامة صلاة العيد بنفس إجراءات صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قرررت حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات ، وسيتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال وزارة الأوقاف تعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة. قصر باكنجهام يعلن سبب وفاة الأمير فيليب

أعلن قصر باكنجهام أن الأمير فيليب توفي "بسلام" عن عمر يناهز 99 عامًا الشهر الماضي، وكشفت شهادة وفاته أن دوق أدنبرة مات بسبب كبر السن، وتم الكشف عن إخطار وفاته الرسمي، وينص على أن سبب الوفاة كان "الشيخوخة". رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال مايو الجارى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن شهر مايو سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ، موضحا أن جائحة كورونا لم يكن هناك خبرات إنسانية للتعامل معها وكل دولة كانت تتعامل وفق لإمكانياتها خبراتها، موضحا أن الدولة تؤمن الإمكانيات الطبية ولا يوجد أى نقص فيها وتم تطوير كافة مستشفيات الحميات والصدر وتم التحرك لتأمين كافة الإمكانيات. أجواء شديدة الحرارة غدا بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 43 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.