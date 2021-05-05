أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

وزيرة التخطيط: 19.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات التعليم فى 21/2022
إنقاذ شاب بلا مأوى وإيداعه بمستشفى العباسية لتلقى الرعاية الصحية
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والشركات بالقاهرة الكبرى
وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية
فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال موقع إلكترونى ورسائل قصيرة
"الرى" تعلن تبطين 1653 كيلو متر من الترع فى محافظات الجمهورية
الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا
القوى العاملة: تعيين 4390 شابا بينهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة بالإسكندرية
"الرى" تعلن إزالة 30 مخالفة على النيل فى 3 محافظات
"التضامن" تبدأ غداً صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات
التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة غدا
"الزراعة": 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة بمساحة فدان و14 قيراط
التعليم العالى: اعتماد معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بـ"طب طنطا" دوليا
التنمية المحلية تنظم دورات لسكرتيرى العموم والمساعدين على آليات مكافحة الفساد
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