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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة أحوال الطقس بالقاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالي: 
 

إنقاذ شاب بلا مأوى وإيداعه بمستشفى العباسية لتلقى الرعاية الصحية

البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والشركات بالقاهرة الكبرى

وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية

فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال موقع إلكترونى ورسائل قصيرة

"الرى" تعلن تبطين 1653 كيلو متر من الترع فى محافظات الجمهورية

الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا

القوى العاملة: تعيين 4390 شابا بينهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة بالإسكندرية

"الرى" تعلن إزالة 30 مخالفة على النيل فى 3 محافظات

"التضامن" تبدأ غداً صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات

التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة غدا

 


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