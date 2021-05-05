آخر أبناء محمد محمود الطبلاوى يكشف أسراره فى ذكرى وفاته الأولى

قال عمر محمد محمود الطبلاوي، أصغر أبناء الراحل، إن يوم الشيخ محمد كان يبدأ بقراءة القرآن الكريم وتناول الإفطار وشرب الشاي وهذه عادة أساسية في اليوم هو شرب الشاي بعد تناول الوجبات، وكذلك مشاهدة التلفاز، لافتًا أنه تم إطلاق اسمه علي معهد القرية وهو ما جعله مسرورًا.



وأوضح عمر الطبلاوي، أن من حكاياته من والده أنه علمه ركوب الخيل وكان محافظ علي تعليمه القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه أتم حفظ 13 جزءا من القرآن الكريم ومستمر في استكمال حفظ المتبقي منه، ومضيفًا أن والده كان من المحبين لنادي الزمالك وليس مشجعًا لهم.



وكشف عمر الطبلاوي، عن تفاصيل يوم الوفاة، حيث شعر الشيخ الطبلاوي بمشكلة في التنفس بوقت الفجر، وقبل وقت الإفطار ذهب والدته لإيقاظه لتجد أنه فارق الحياة، لافتًا أنه كان يوصيه علي حفظ القرآن الكريم.



وتمني عمر الطبلاوي، أن تزود حفلا الشيخ محمد محمود في إذاعة القرآن الكريم وأن يضاف المصحف المرتل كاملًا في الإذاعة، كما أوضح أن حالة من الحزن تخيم علي المنزل فى الذكرى الأولي لوفاته ويتمني له الرحمة والمغفرة.







عمر الطبلاوي نجل الراحل



من منزل الشيخ محمد الطبلاوي