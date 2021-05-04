وكيل صحة المنوفية يناقش فتح 7 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

عقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماعاً موسعاً لمناقشة تخصيص 7مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصل إجمالي مراكز اللقاح إلي 11مركز علي مستوى المحافظة، وذلك تيسيرا علي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة المنوفية، من مشقة السفر، والمستحقين للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، وقاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بحضور مدير عام الطب الوقائي،مدير عام الشئون المالية والإدارية،مدير الرعاية الأساسية، مدير الأمراض المعدية، مدير مركز المعلومات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية .
وأكد وكيل الوزارة علي أهمية وضع بروتوكول للعمل بمراكز التطعيم والتواصل مع عمد ومشايخ القرى والنجوع لتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، والوصول باللقاح لأكبر قدر ممكن من المواطنين لتقليل أعداد الإصابات ومواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا .
كما ناقش آليات العمل، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين أثناء تواجدهم بمراكز اللقاح.
يأتى ذلك في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والحد من إنتشاره، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان .
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