وكيل صحة المنوفية يناقش فتح 7 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماعاً موسعاً لمناقشة تخصيص 7مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصل إجمالي مراكز اللقاح إلي 11مركز علي مستوى المحافظة، وذلك تيسيرا علي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة المنوفية، من مشقة السفر، والمستحقين للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، وقاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بحضور مدير عام الطب الوقائي،مدير عام الشئون المالية والإدارية،مدير الرعاية الأساسية، مدير الأمراض المعدية، مدير مركز المعلومات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية .