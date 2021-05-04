اليوم السابع
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وزير السياحة الفنزويلى يعلن وصول أول رحلة جوية من روسيا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:00 ص
وزير السياحة الفنزويلى يعلن وصول أول رحلة جوية من روسيا الخطوط الروسية
أ ش أ

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 أعلن وزير السياحة الفنزويلي علي بادرون وصول أول رحلة ركاب جوية من موسكو إلى كراكاس اليوم.


وقال بادرون - على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "امتثالا لجميع بروتوكولات السلامة الصحية، وصلت أول رحلة طيران من شركة كونفياسا (شركة طيران فنزويلية) كاراكاس-موسكو اليوم".. مشيرا إلى أن الطائرة كان على متنها 90 راكبا، منهم المستثمرون والصحفيون والمدونون.

 
وفي وقت سابق، أشارت وزارة السياحة الفنزويلية إلى أنها تعمل على إطلاق طريقين، وهما (كاراكاس - موسكو) و(نويفا إسبارتا - موسكو)، وتستمران 11 و13 ساعة على التوالي.


روسيا

موسكو

فنزويلا

كراكاس

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