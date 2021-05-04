وزير الأوقاف: استرداد أصول وقفية بقيمة 7 مليارات و600 ألف جنيه منذ 2013

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة وعددٍ من مديري المناطق على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف وزير الأوقاف، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو 876 مليون جنيه وتم استلامها بعد نزاع قضائي أو بعد العثور على الحجة وتم استلامها وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائلا: "منذ تولي الوزارة فى عام 2013 وحتى الآن تم استلام أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليار و600 مليون جنيه".

وخلال الاجتماع كرم وزير الأوقاف كلا من:" أحمد عبد العزيز الدرديري - مدير منطقة بني سويف، محمد محسب - مدير منطقة الوادي الجديد، جمال معوض - مدير منطقة السويس، مصطفى عبد الموجود - مدير منطقة المنوفية"، وذلك لجهود مناطقهم في التحصيل عن شهر إبريل ، حيث حققوا المستهدف وزيادة ، كما كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف بني سويف الشيخ صفوت نظير لجهوده في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1442هـ / 2021م.