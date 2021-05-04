وزير الأوقاف: استرداد أصول وقفية بقيمة 7 مليارات و600 ألف جنيه منذ 2013

أعلنت وزارة الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضى، بلغ نحو 205 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12% ، في حين بلغ إجمالي نمو هيئة الأوقاف (22.2%) نموًا في الإيرادات والأرباح في العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق 2019 / 2020م.
وزير الأوقاف: استرداد أصول وقفية بقيمة 7 مليارات و600 ألف جنيه منذ 2013الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:02 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
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