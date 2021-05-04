محافظ القليوبية يتابع بدء التطبيق التجريبى لمنظومة تراخيص البناء الجديدة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بمدينة قها، والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 4 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وأكد "الهجان"، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية"، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والأحياء بداية من 4 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

إقبال المواطنين على المركز التكنولوجى بقها



جانب من جولة المحافظ بالمركز التكنولوجي



جانب من جولة المحافظ



متابعة استخراج تراخيص البناء الجديدة