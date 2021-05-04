اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إزالة المبانى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بعد صرف التعويضات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:56 م
محافظ القليوبية: إزالة المبانى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بعد صرف التعويضات محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وخلال الجولة، تابع "الهجان"، أيضا أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا علي ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية.

وشدد، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة، جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.

إزالة المبانى المتعارضة مع التوسعات

إزالة المبانى المتعارضة مع التوسعات

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

حملة رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة
حملة رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

 

متابعة التوسعات بالطريق الدائرى
متابعة التوسعات بالطريق الدائرى

 

محافظ القليوبية يتابع توسعات الطريق الدائرى
محافظ القليوبية يتابع توسعات الطريق الدائرى

 


اخبار القليوبية

توسعات الطريق الدائرى

تعويضات توسعة الطريق الدائرى

شبرا الخيمة

الخصوص

منظومة النظافة بشبرا الخيمة

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