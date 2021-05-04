محافظة القاهرة تعلن مصادرة 2500 شيشة خلال حملات على المقاهى

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أحياء محافظة القاهرة عدة حملات مكثفة على المقاهى والكافيهات لمنع تداول الشيشة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية حملة مكبرة على أحياء شبرا وروض الفرج والساحل بالتنسيق مع المتابعة والاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن مصادرة 2404 شيشة وغلق عدد من المقاهى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة.

كما نفذت أجهزة حى حلوان حملة ليلية علي الكافيهات والمقاهى لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 100 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وطالب محافظ القاهرةالمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد محافظ القاهرة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى كافة الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.