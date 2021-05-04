مجلس مدينة سمسطا ببنى سويف يحرر محاضر لمنشآت غذائية مخالفة

بنى سويف هانى فتحى

قامت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بنى سويف، بالمرور على 10منشآت تجارية بنطاق المدينة تم خلالها سحب 15 عينة من الأسماك المجمدة والأغذية المتنوعة وتحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية فضلاً عن إعدام 50 كجم أغذية تالفة، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة سمسطا الصحية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

ومن جانبها شنت إدارة تموين سمسطا حملة مكبرة على المخابر البلدية بدائرة المركز والتي أسفرت عن تحرير 3محاضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر تصرف في عدد من أجولة الدقيق المدعم ومحضر ضبط منتجات منتهية الصلاحية فضلاً عن محضر تعدي ومنع رجال التموين من تنفيذ أعمالهم، هذا بالإضافة إلى محضري نقص وزن و3 تقرير مخالفة تعليمات.

فيما واصلت الوحدة المحلية تنفيذ قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا باتخاذ اجراءات غلق الحدائق العامة والمتنزهات وفض تجمعات المواطنين بالكافيهات والمقاهي والمحلات التجارية وتشديد الرقابة على ارتداء الكمامات، علاوة على متابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

في حين واصلت الوحدة أعمالها اليومية بالمتابعة الميدانية لمنظومة النظافة حيث تم رفع 100 طنا من القمامة وتفريغ الحاويات الثابتة بشوارع المدينة والمجالس القروية وتوريدها لمصنع السماد بالظهير الصحراوي، بينما تم تحرير عدة محاضر وإنذارات لمخالفات بيئية بقرية مازورة والشنطور ودشطوط، وفي قطاع الكهرباء تم صيانة وتركيب كشافات الإنارة بشارع 26يوليو والجيش ومحمود سليمان والشوارع المتفرعة وبعض قرى المركز.