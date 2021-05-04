فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج قشرة لب ظلت شهرين بالقصبة الهوائية لطفل

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، في استخراج قشرة حبة لب من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 10 شهور، ظل يعاني من تواجدها بالقصبة الهوائية له طوال مدة شهرين، وكان يعالج من قبل علي أنها حساسية.

وأكد الدكتور محمد الجزار، أن أسرة الطفل قاموا بالكشف الطبي علي الطفل وكان التشخيص لهم طوال شهرين أنها حساسية، إلا أنه فور استقبال الطفل بالمستشفى، وإجراء الآشعة اللازمة وبعرض الأشعة تبين اشتباه وجود جسم غريب محشور في القصبة الهوائية.

وتابع: "تم عمل المنظار للطفل ليتم التأكيد علي وجود قشرة لب التقطها الطفل الرضيع صاحب الـ10 أشهر من علي الأرض، ووضعها بفمه، فيشرق فيها وتنحشر في القصبة الهوائية، وطبعا علشان أهله ماشافوهوش محدش عرف أنه شرقان في حاجة وفضل يتعالج علي أنها حساسية صدر شهرين".

وتمكن الفريق الطبي من استخراج قشرة حب اللب، وناشد الجزار بمتابعة الأطفال من قبل أسرهم، بداية من عمر يوم وحتي 5 سنوات، حتي لت يتعرضوا لمثل هذه المواقف، وتقدم بالشكرا للفريق الطبي وأطباء التخدير والتمريض والعاملين بالقسم والعمليات.