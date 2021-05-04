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طيران السعودية: مطارات المملكة جاهزة لسفر من تلقى لقاح كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:17 ص
طيران السعودية: مطارات المملكة جاهزة لسفر من تلقى لقاح كورونا طيران السعودية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الطيران المدنى السعودى، أن مطارات المملكة جاهزة بعد السماح بسفر المواطنين الذين تلقوا اللقاح، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية، أغلقت 33 مسجداً مؤقتاً فى 7 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 85 يوماً إلى 994 مسجداً فُتح منها 950 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، حرصاً على سلامة المصلين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس".
 
وبينت الوزارة فى تقرير أن المساجد المغلقة 21 مسجداً بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الجوف. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 29 مسجداً بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

​السعوديه

كورونا

الطيران السعودى

لقاح كورونا

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