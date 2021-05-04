ضبط 5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بمخزن بدون ترخيص فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المدير المسئول عن شركة للأدوية البيطرية بدائرة قسم شرطة ثان بنها، قام بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة داخل مخزن بدائرة القسم، مستخدما مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام المدير المسئول عن شركة للأدوية البيطرية بدائرة قسم شرطة ثان بنها، بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة داخل مخزن بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتشكلت حملة مكبرة وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن الشركة وتبين قيامه بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة داخل مخزن مستخدما مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية مجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة في تعبئة الأدوية البيطرية.

وتم استهداف المخزن وتم ضبط 5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.