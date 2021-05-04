ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة.

تضمنت المخالفات 1848 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و175 مخالفة السير بدون تراخيص، و53 مخالفة موقف عشوائى، و22 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاءت تلك الحملات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.