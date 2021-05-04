اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:23 ص
ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة.
 
تضمنت المخالفات 1848 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و175 مخالفة السير بدون تراخيص، و53 مخالفة موقف عشوائى، و22 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
جاءت تلك الحملات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفة مرورية

مخالفات مرورية

وزارة الداخلية

اخبار المرور

حملة مرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة