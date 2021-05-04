زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"عنف العياط" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 4 سنوات محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تحجز إعادة محاكمة 5 متهمين فى واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، للنطق بالحكم.

وواجه المتهمون فى القضية، تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.