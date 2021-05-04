زى النهاردة.. شاهد بتنظيم الأجناد: تعرضت لإصابة بالأذن فى انفجار قنبلة ميدان الجلاء

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 4 مايو 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم الأجناد الإرهابى".

كان تشكيل الدائرة وقت انعقاد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الرائد أحمد خليل، والذى سألته المحكمة عن معلوماته حول انفجار قنبلة ميدان الجلاء، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه عقب انفجار القنبلة تعرض المجند محمد حامد الذى كان برفقته فى الميدان لكسر فى الساق، كما تعرض مجند آخر لحالة إغماء، ونوه الشاهد أنه تعرض لإصابة فى أذنه اليسرى.

وأكد الشاهد أنه لم يرى من زرع القنبلة أسفل كشك المرور بميدان الجلاء، وأن الانفجار أسفر عن تطاير الكرسى والمكتب الموجود فى الكشك.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.