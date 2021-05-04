اليوم السابع
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رئيس الوزراء الكندى يحث مواطنيه بالتطعيم بأى لقاح متاح فى البلاد

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:20 م
رئيس الوزراء الكندى يحث مواطنيه بالتطعيم بأى لقاح متاح فى البلاد جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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طالب رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الكنديين بالتلقيح فى أقرب وقت ممكن بمجرد حصولهم على أى لقاح، مشددًا على أنه يجب على الكنديين ألا يساورهم أى قلق بشأن تلقى أسترازينيكا.

وتلقى رئيس الوزراء الكندى وزوجته صوفى جريجوار ترودو، جرعة من لقاح أسترازينيكا أواخر الشهر الماضي.

ومع وجود كندا فى منتصف موجة جائحة ثالثة، أكد ترودو أنه من الحكمة أن يحصل الناس على الجرعة الأولى التى تُعرض عليهم للمساعدة فى تقليل عدد الحالات والاستشفاء، قائلًا "تأكد من حصولك على اللقاح عندما يحين دورك. نحن مستمرون فى التوصية للجميع بالتطعيم فى أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تجاوز هذا".

وأضاف "إن تأثيرات الإصابة بكوفيد-19 أكبر بكثير وأكثر فتكًا، كما رأينا فى جميع أنحاء البلاد، من الآثار الجانبية المحتملة. اسمحوا لى أن أذكر الجميع أن كل لقاح يتم إدارته فى كندا آمن وفعال، وفقا لتقييم وزارة الصحة الكندية."

 


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كندا

أخبار كندا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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